В Красном Кресте назвали четыре основных навыка для оказания экстренной медицинской помощи

Так в случае обильного кровотечения требуется сдавить рану, вызвать медицинских специалистов, не уменьшать давления на поврежденную область. Эти манипуляции помогут в замедлении потери крови. В случае удушья следует произвести 5 ударов между лопатками по спине. При удушье также можно нанести 5 абдоминальных толчков, охватив руками за талию задыхающегося, делая в свою сторону рывки. Если человек дышит, но не реагирует, находясь в без сознания, его следует положить набок, отклонить назад голову, открывая дыхательные пути. Нужно до приезда скорой помощи поддерживать такое состояние.Если человек находится без сознания, а также не дышит, нужно вызвать бригаду врачей. Затем следует надавить двумя руками на середину грудной клетки, а потом отпустить. Это нужно делать до возобновления дыхания либо прибытия медиков.