Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре со своим супругом

Лидия Федосеева-Шукшина стала очередной гостьей передачи «В гости по утрам». Разговор с дочкой Марией был очень откровенным. Актриса вспомнила, как произошло знакомство с будущим супругом, как зарождались их чувства. Но их отношения не всегда были гладкими.Лидия рассказала, как однажды ее муж был в командировке, а ей позвонили друзья и предложили отдохнуть с ними в ресторане. Время провели хорошо, а к десяти вечера артистка вернулась домой, но и супруг так же уже ждал ее дома. Он молча отвел ее в свой кабинет и начал бить.Хорошо, что на Лидии была надета шуба и шапка, поскольку удары были сильные. А потом отвел ее в комнату, где она рыдала всю ночь. Утром она захотела извиниться и объяснить ситуацию, но когда вышла, то увидела его с пепельницей окурков и со слезами на глазах. Это была первая в их жизни бурная ссора. Поскольку супруг ее сильно ревновал, то больше никаких поводов она не давала.Сейчас артистка живет воспоминаниями о дорогом и любимом супруге. Ей стоило больших усилий, чтобы поведать о том дне, когда она узнала о его смерти. Лидия была несколько раз замужем после смерти знаменитого режиссера, но она все время хранит память о нем.