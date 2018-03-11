АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре со своим супругом

Лидия Федосеева-Шукшина поведала о сильной ссоре со своим мужем.

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре со своим супругом


Лидия Федосеева-Шукшина стала очередной гостьей передачи «В гости по утрам». Разговор с дочкой Марией был очень откровенным. Актриса вспомнила, как произошло знакомство с будущим супругом, как зарождались их чувства. Но их отношения не всегда были гладкими.

Лидия рассказала, как однажды ее муж был в командировке, а ей позвонили друзья и предложили отдохнуть с ними в ресторане. Время провели хорошо, а к десяти вечера артистка вернулась домой, но и супруг так же уже ждал ее дома. Он молча отвел ее в свой кабинет и начал бить.

Хорошо, что на Лидии была надета шуба и шапка, поскольку удары были сильные. А потом отвел ее в комнату, где она рыдала всю ночь. Утром она захотела извиниться и объяснить ситуацию, но когда вышла, то увидела его с пепельницей окурков и со слезами на глазах. Это была первая в их жизни бурная ссора. Поскольку супруг ее сильно ревновал, то больше никаких поводов она не давала.

Сейчас артистка живет воспоминаниями о дорогом и любимом супруге. Ей стоило больших усилий, чтобы поведать о том дне, когда она узнала о его смерти. Лидия была несколько раз замужем после смерти знаменитого режиссера, но она все время хранит память о нем.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологами анонсирован список самых «страшных»
Виталий Гогунский поведал, что на имя своей
Гость из 2118 года озвучил журналистам главные
Пользователи Сети раскритиковали Курбана Омарова
Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит
Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле
Ученый Митио Каку предупредил человечество о
Рианна стала самой популярной певицей на Apple
В сетях опубликовано новое видео перехвата НЛО
Новости и слухи «Дом-2»: Степан Меньщиков
В интернете опубликовали скриншот новой поисковой
В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время
Анастасия Решетова опубликовала совместный
Гражданская супруга Сосо Павлиашвили отказалась
Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней
Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4
Антигистаминные препараты становятся виновниками
Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался
Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами
Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни
Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре
Британская королева Елизавета II поразила
Британский 16-летний подросток стал самым высоким
Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото
Екатерина Варнава разделась для нового образа
Глава HTC рассказал о новейшем дизайне мобильных
Сотрудничество Google и Nintendo позволило
Виктории Боне досталось за резкий комментарий в
Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun
Просмотреть все новости