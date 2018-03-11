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В Неваде жители приняли редкое природное явление за портал НЛО

В сетях был опубликован снимок, сделанный свидетелем события из Невады. Жители города Баттл-Маунтин приняли редкое природное явление за портал НЛО, но потом узнали о своей ошибке от метеорологов.

В сюжете показана редкая форма облаков, напоминающих перевернутую подкову. Это явление сразу приковало к себе внимание пользователей сетей, а исследователи заявили, что американцы заметили в небе дыру, через которую пролетают внеземные корабли пришельцев.

В Неваде жители приняли редкое природное явление за портал НЛО


Эксперты отметили, что форма облаков действительно уникальна, но она образуется благодаря столкновению воздушных потоков. Однако многие лица не поверили научным доводам, считая природный процесс прикрытием для полетов НЛО над территорией страны.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:07
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