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Известен список смартфонов Meizu, которые представят в этом году

В социальной сети Weibo появилась информация о том, какие смартфоны будут выпущены в этом году компанией Meizu. Так в списке оказалось более десяти новинок.

Известен список смартфонов Meizu, которые представят в этом году


Стоит сразу отметить, что до конца первой половины текущего года Meizu представит три новых смартфона Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite. Уже во втором полугодии производитель выпустит обновленные модели вышеуказанных устройств. Помимо этого ожидается выход девайсов Meizu E3, M8 Note, M8, X2, M8S, M8 Note и M9. Что касается модификации Meizu M6S, то она уже появилась на рынке.

В целом известно, что в этом году китайская компания по производству смартфонов намерена представить 14 новинок, при этом шесть мобильных устройств из этого списка будут являться флагманами.

Как бы там ни было, окончательно верить такой информации можно будет только после официального заявления представителей компании Meizu.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:03
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