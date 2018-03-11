В России снизились цены на iPhone 8

Эксперты отмечают, что причиной такого быстрого снижения стоимости iPhone 8 является завышенная цена устройства на старте продаж. В официальных магазинах «яблочной» корпорации данный девайс реализуется по цене 56 990 рублей. Интернет-магазины предлагают смартфон за 40,5-42 тысячи рублей. Так можно заметить, что в течение шести месяцев ценник iPhone 8 стал ниже на 16 тысяч рублей.Стоит напомнить, что девайс предлагает 4,7-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого 1334х750 пикселей. В аппаратной основе работает процессор A11 Bionic, который укомплектован шестью ядрами. Объем оперативно памяти составляет 2 Гб. Основная камера обладает разрешением 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп. Аккумулятор девайса имеет емкость 1821 мАч, при этом заряжается он как с помощью провода, так с помощью беспроводной технологии.