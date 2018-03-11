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В России снизились цены на iPhone 8

Стало известно, что на российском рынке уже второй раз снизился ценник флагманского смартфона Apple iPhone 8. Таким образом, сейчас его можно приобрести по цене 40-42 тысячи рублей.

В России снизились цены на iPhone 8


Эксперты отмечают, что причиной такого быстрого снижения стоимости iPhone 8 является завышенная цена устройства на старте продаж. В официальных магазинах «яблочной» корпорации данный девайс реализуется по цене 56 990 рублей. Интернет-магазины предлагают смартфон за 40,5-42 тысячи рублей. Так можно заметить, что в течение шести месяцев ценник iPhone 8 стал ниже на 16 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что девайс предлагает 4,7-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого 1334х750 пикселей. В аппаратной основе работает процессор A11 Bionic, который укомплектован шестью ядрами. Объем оперативно памяти составляет 2 Гб. Основная камера обладает разрешением 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп. Аккумулятор девайса имеет емкость 1821 мАч, при этом заряжается он как с помощью провода, так с помощью беспроводной технологии.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:56
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