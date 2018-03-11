Жена Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Мельникова прекрасно сознаёт, что своим поступком навлекла на свою голову праведный гнев, однако решила всем объяснить и в то же время оправдаться. По словам Марии, поездка в Дубай – подарок любимого мужа на восьмое марта. Также она поведала, что малыш остался под присмотром одной няни и двух бабушек. Девушка рассказала, что после тяжелых родов она нуждается в отдыхе.Однако данная объяснительная записка совсем не убедила фолловеров в правоте молодой мамы. Некоторые подписчики начали упрекать девушку в эгоизме. Другие же писали, что она, оставив младенца, стремиться получить максимум удовольствия. В основном поклонники сошлись к одному мнению - если она решила стать матерью, тогда надо стиснуть зубы и терпеть.