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Жена Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Мария Мельникова, являющаяся супругой известного реп-исполнителя Мота, несколько дней назад, оставив полуторамесячного сына, улетела в Дубаи. Девушка сама сообщила об этом своим подписчикам в Сети.

Жена Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Мельникова прекрасно сознаёт, что своим поступком навлекла на свою голову праведный гнев, однако решила всем объяснить и в то же время оправдаться. По словам Марии, поездка в Дубай – подарок любимого мужа на восьмое марта. Также она поведала, что малыш остался под присмотром одной няни и двух бабушек. Девушка рассказала, что после тяжелых родов она нуждается в отдыхе.

Однако данная объяснительная записка совсем не убедила фолловеров в правоте молодой мамы. Некоторые подписчики начали упрекать девушку в эгоизме. Другие же писали, что она, оставив младенца, стремиться получить максимум удовольствия. В основном поклонники сошлись к одному мнению - если она решила стать матерью, тогда надо стиснуть зубы и терпеть.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:42
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