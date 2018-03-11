Новый Samsung Internet Browser для Android-смартфонов работает быстрее

В свою очередь версия 7.2 данного ПО установлена во флагманских устройствах Galaxy S9/Galaxy S9+ «из коробки». ПО работает на Chromium M59. Версию 7.2 наделили различными нововведениями, в число которых вошла защита от вредоносного ПО. Пользователь, попавший на подозрительный портал, сразу об этом узнает. Браузер стал минималистичнее. Новые изменения его сделали для пользования более комфортным. Тестировщики версии 7.2 заявляют касательно увеличенной скорости загрузки страниц. Новый веб-браузер должны презентовать одновременно с началом реализаций Galaxy S9, а также Galaxy S9+, дебютирующих 16 марта.Samsung Internet Browser установить можно на любой современный смартфон, который работает на ОС Android. Официальная версия браузера для скачивания представлена на Google Play.