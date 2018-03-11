Doogee анонсировала защищенный смартфон S60 Lite
Вчера компания Doogee презентовала новое защищенное мобильное устройство под названием S60 Lite, которое является облегченной версией S60. Так смартфон уже в конце марта поступит на прилавки с примерным ценником в 200-250 долларов.
Doogee S60 Lite обладает 5,2-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD. Сверху него защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Внутри работает 8-ядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и модуль накопителя на 32 Гб. Также имеется основная камера с разрешением 16 Мп, которая даст пользователю возможность вести подводную съемку. Аккумулятор устройства поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi и быстрой 2A / 12 W. Емкость батареи 5580 мАч.
Модуль фронтальной камеры предлагает 8 Мп разрешения. Девайс можно использовать для оплаты в системе Google Pay благодаря наличию NFC. Все внутренности защищает металлический корпус с силиконовыми вставками.
В продаже Doogee S60 Lite появится в трех цветах – черном, золотистом и серебристом.
Doogee S60 Lite обладает 5,2-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD. Сверху него защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Внутри работает 8-ядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и модуль накопителя на 32 Гб. Также имеется основная камера с разрешением 16 Мп, которая даст пользователю возможность вести подводную съемку. Аккумулятор устройства поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi и быстрой 2A / 12 W. Емкость батареи 5580 мАч.
Модуль фронтальной камеры предлагает 8 Мп разрешения. Девайс можно использовать для оплаты в системе Google Pay благодаря наличию NFC. Все внутренности защищает металлический корпус с силиконовыми вставками.
В продаже Doogee S60 Lite появится в трех цветах – черном, золотистом и серебристом.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:49