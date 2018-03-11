Виктории Боне досталось за резкий комментарий в адрес детей Галкина и Пугачевой

«Такой артистичности я не видела никогда в жизни ни у одного ребенка!! Её нужно в Голливуд прям с детства!! Все Оскары будут её, я вам голову даю на отсечение», - написала Боня в комментариях под роликом.

Стоит отметить, что сама экс-участница телепроекта «Дом-2» никак не ожидала столь негативной реакции на свои действия. Дело в том, что Вика решила прокомментировать новый видеоролик семьи Галкиных-Пугачевых, на котором их дочка Лиза изучает французский язык.В ответ на это известный комик Максим Галкин поставил Виктории «палец вверх» в знак своего одобрения и, что этот комментарий не остался незамеченным.Вот только поклонники Макса и антифанаты Виктории оказались другого мнения, они раскритиковали девушку, обвинив ее в лицемерии, чрезмерной лести и подхалимстве.Учитывая, что у теледивы тоже есть дочка, которую она любит до безумия, странно было бы предположить, что своим комментарием знаменитая модель хотела как-то обратить на себя внимание.