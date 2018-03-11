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Основатель DeepMind признал наличие рисков от использования ИИ

Британский специалист и основатель компании DeepMind Демис Хассабис, который до этого работал в индустрии компьютерных игр, признался, что при использовании технологии искусственного интеллекта для человечества есть определенные риски. Он отмечает, что все будет зависеть о того, как люди станут ее применять.

Основатель DeepMind признал наличие рисков от использования ИИ


Стоит отметить, что до этих слов компания Хассабиса довольно далеко продвинулась в вопросе искусственного интеллекта. Так, например, относительно недавно разработка DeepMind AlphaGo переиграла лучшего игрока в го. Го является самой сложной логической настольной игрой в мире.

Хассабис дал некоторые ответы на вопросы, которые ему задавали в Университетском колледже Лондона. Там он сказал, что изначально человеку следует задать себе много философских вопросов, касательно того, как управлять такой системой, для чего людям нужен ИИ, а также какие ценности стоит вложить ему.

В целом Хассабис считает, что последствия использования ИИ могут быть как плохими, так и хорошими.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00
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