Основатель DeepMind признал наличие рисков от использования ИИ

Стоит отметить, что до этих слов компания Хассабиса довольно далеко продвинулась в вопросе искусственного интеллекта. Так, например, относительно недавно разработка DeepMind AlphaGo переиграла лучшего игрока в го. Го является самой сложной логической настольной игрой в мире.Хассабис дал некоторые ответы на вопросы, которые ему задавали в Университетском колледже Лондона. Там он сказал, что изначально человеку следует задать себе много философских вопросов, касательно того, как управлять такой системой, для чего людям нужен ИИ, а также какие ценности стоит вложить ему.В целом Хассабис считает, что последствия использования ИИ могут быть как плохими, так и хорошими.