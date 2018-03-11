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Мама Алексея Воробьева рассказала о травмах сына после ДТП в 2013 году

Алексей Воробьев в 2013 году на территории США попал в серьезную аварию. Поскольку подробностей об ДТП было мало, несчастный случай оброс множеством слухов, при этом самого певца обвинили в пиаре. Через пять лет мать Алексея Воробьева поведала касательно травм, которые тогда получил её сын.

Мама Алексея Воробьева рассказала о травмах сына после ДТП в 2013 году

Рассказывая о пережитом ужасе, Надежда Николаевна Воробьева даже расплакалась. Артист не мог петь и даже говорить, а врачи не давали никаких гарантий. Было больно, однако вскоре появился доктор из Китая, но певец не хотел, чтобы он его лечил.

Надежда Николаевна приняла решение, что должна полететь в Соединённые Штаты и заставить своего сына лечиться. Алексей старался не показывать маме всю серьезность ситуация. У артиста в то время бездействовала одна рука, при этом он с трудом разговаривал. Перед поездкой Надежды Николаевны фанаты Алексея привозили ей иконы из святых мест. В самолете женщина думала, что везёт большое облако из молитв.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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