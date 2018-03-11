Камера Leica M Monochrom может снимать в темноте
Leica Camera AG представлена необычная версия фотоаппарата M Monochrom (Typ 246). Её выпустят ограниченной серией с именем M Monochrom Stealth Edition.
Leica M Monochrom дебютировала весной 2015 года. Камера премиум-класса предназначается для получения качественных чёрно-белых снимков. Модель оснащают полнокадровым КМОП-сенсором на 24 млн. рх. Светочувствительность достигает ISO 320–25000 (выдержка 60–1/4000 с). Имеет место Full HD – формат (24/25 кадров/сек.). Камера имеет высокопроизводительный процессор обработки изображений Maestro, 3-дюймовый дисплей, 2 Гб буферной памяти. M Monochrom Stealth Edition наделили полностью чёрным матовым исполнением. Устройство оснащается объективом Summicron-M 35 mm f/2 ASPH. Версия Stealth Edition имеет флуоресцентную маркировку.
Всего выпустят 125 экземпляра камеры. Leica M Monochrom Stealth Edition расценивается в 15 750 долларов. Реализации стартуют уже 20 марта.
Leica M Monochrom дебютировала весной 2015 года. Камера премиум-класса предназначается для получения качественных чёрно-белых снимков. Модель оснащают полнокадровым КМОП-сенсором на 24 млн. рх. Светочувствительность достигает ISO 320–25000 (выдержка 60–1/4000 с). Имеет место Full HD – формат (24/25 кадров/сек.). Камера имеет высокопроизводительный процессор обработки изображений Maestro, 3-дюймовый дисплей, 2 Гб буферной памяти. M Monochrom Stealth Edition наделили полностью чёрным матовым исполнением. Устройство оснащается объективом Summicron-M 35 mm f/2 ASPH. Версия Stealth Edition имеет флуоресцентную маркировку.
Всего выпустят 125 экземпляра камеры. Leica M Monochrom Stealth Edition расценивается в 15 750 долларов. Реализации стартуют уже 20 марта.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40