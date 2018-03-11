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Xiaomi Mi Band 3 получит ряд новшеств

Руководитель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь недавно заявил, что третье поколение фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band все же появится в продаже. Более того, он отметил, что новинка будет выпущена уже в конце текущего года.

Xiaomi Mi Band 3 получит ряд новшеств


Интересно знать один момент, который вероятнее всего сыграет огромную роль в популярности браслета Xiaomi Mi Band 3. Так стало известно, что скорее всего устройство будет стоить на уровне прошлых модификаций, при этом нужно учесть и новые опции, которые получит третья генерация трекеров китайского производителя.

Лэй Цзюнь не особо не отмечал какие-то новые опции будущего гаджета, но для этого в Сети есть инсайдеры, которые довольно часто снабжают людей вполне достоверной информацией, хоть и неофициальной. Так можно выделить наличие модуля NFC у Xiaomi Mi Band 3 для работы в системе Google Pay, модуль GPS, а также защиту корпуса устройства по стандарту IP68.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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