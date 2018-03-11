Xiaomi Mi Band 3 получит ряд новшеств

Интересно знать один момент, который вероятнее всего сыграет огромную роль в популярности браслета Xiaomi Mi Band 3. Так стало известно, что скорее всего устройство будет стоить на уровне прошлых модификаций, при этом нужно учесть и новые опции, которые получит третья генерация трекеров китайского производителя.Лэй Цзюнь не особо не отмечал какие-то новые опции будущего гаджета, но для этого в Сети есть инсайдеры, которые довольно часто снабжают людей вполне достоверной информацией, хоть и неофициальной. Так можно выделить наличие модуля NFC у Xiaomi Mi Band 3 для работы в системе Google Pay, модуль GPS, а также защиту корпуса устройства по стандарту IP68.