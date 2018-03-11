Ученые из США: оральный секс у мужчин приводит к раку

К такому выводу пришел ученый из Университета Флориды Ашиш Дешмух. По его словам, причиной заболевания является вирус папилломы человека – одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем, также известный как ВПЧ. Согласно проведенным исследованиям, риск заболевания раком у мужчин значительно выше из-за более слабой иммунной системы (слабая защитная реакция организма способствует развитию вируса). Причем, вероятность заразиться у сильной половины человечества возрастает с увеличением количества половых партнеров, в отличие от женщин, на которых этот фактор не влияет.В большинстве случаев избавиться от ВПЧ можно в течение одного-двух лет. Но в случае, когда вирус не уходит из организма, возрастает вероятность появления рака полового члена у мужчин, а также рака полости рта и горла. Для женщин риск развития злокачественной опухоли из-за вируса папилломы человека минимален.