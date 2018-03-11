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Саша Черно опубликовала фото, сделанное после «волшебства» с Иосифом Оганесяном

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно показала в социальной сети интимную фотографию, которую сделала после «волшебства» со своим избранником Иосифом Оганесяном.

Саша Черно опубликовала фото, сделанное после «волшебства» с Иосифом Оганесяном

На фото счастливая парочка смотрит в камеру, лежа под белыми простынями. Стоит отметить, что снимок в течение двух часов набрал около десяти тысяч лайков.

«Спортивный секс в телестудии» - написали единичные негативные комментарии хейтеры.

Основная масса пользователей Сети порадовалась за ребят. К тому же, Александра Черно снабдила публикацию сопроводительной надписью о весне, о любви, о птицах и о вечном инстинкте.

Иосиф Оганесян и Александра Черно восстановили отношения не так давно. Тем не менее, они снова вернули расположение фанатов и им прощают многое, так как ждут от них еще большего.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:09
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