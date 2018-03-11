Саша Черно опубликовала фото, сделанное после «волшебства» с Иосифом Оганесяном
Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно показала в социальной сети интимную фотографию, которую сделала после «волшебства» со своим избранником Иосифом Оганесяном.
На фото счастливая парочка смотрит в камеру, лежа под белыми простынями. Стоит отметить, что снимок в течение двух часов набрал около десяти тысяч лайков.
Основная масса пользователей Сети порадовалась за ребят. К тому же, Александра Черно снабдила публикацию сопроводительной надписью о весне, о любви, о птицах и о вечном инстинкте.
Иосиф Оганесян и Александра Черно восстановили отношения не так давно. Тем не менее, они снова вернули расположение фанатов и им прощают многое, так как ждут от них еще большего.
На фото счастливая парочка смотрит в камеру, лежа под белыми простынями. Стоит отметить, что снимок в течение двух часов набрал около десяти тысяч лайков.
«Спортивный секс в телестудии» - написали единичные негативные комментарии хейтеры.
Основная масса пользователей Сети порадовалась за ребят. К тому же, Александра Черно снабдила публикацию сопроводительной надписью о весне, о любви, о птицах и о вечном инстинкте.
Иосиф Оганесян и Александра Черно восстановили отношения не так давно. Тем не менее, они снова вернули расположение фанатов и им прощают многое, так как ждут от них еще большего.