Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотосессией

В фотосессии модного журнала знаменитость позирует в чёрном бюстгальтере и тёмных штанах. Стиль Стоун показался фанатам весьма вызывающим, но встретили его с восторгом.Знаменитость, формами которой и сегодня восхищаются почитатели, дала журналу и интервью, поведав в нём, как ей удаётся оставаться привлекательной.Шэрон призналась, что не употребляет кофеин, продукты глубочайшей переработки и тёмный шоколад, всегда защищается от солнца специальными препаратами и ходит на массаж.Прежде Стоун пообщалась с представителями телевизионного канала CBS. В ходе того интервью у звезды "Вспомнить всё" спросили об интенсивно циркулирующих сегодня домогательствах в индустрии кино, пытаясь узнать, сталкивалась ли она с чем-то подобным. В ответ на личный вопрос Шэрон рассмеялась и заявила, что поведала много чего.Шэрон также добавила, что в начале своей карьеры не имела никакой защиты. О ней никто не заботился, поэтому необходимо было учиться бороться с любыми невзгодами самостоятельно.