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Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотосессией

Американская актриса Шэрон Стоун, которая на днях отпраздновала 60-летие, решила сделать несколько откровенных снимков для The New York Times.

В фотосессии модного журнала знаменитость позирует в чёрном бюстгальтере и тёмных штанах. Стиль Стоун показался фанатам весьма вызывающим, но встретили его с восторгом.

Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотосессией

Знаменитость, формами которой и сегодня восхищаются почитатели, дала журналу и интервью, поведав в нём, как ей удаётся оставаться привлекательной.

Шэрон призналась, что не употребляет кофеин, продукты глубочайшей переработки и тёмный шоколад, всегда защищается от солнца специальными препаратами и ходит на массаж.

Прежде Стоун пообщалась с представителями телевизионного канала CBS. В ходе того интервью у звезды "Вспомнить всё" спросили об интенсивно циркулирующих сегодня домогательствах в индустрии кино, пытаясь узнать, сталкивалась ли она с чем-то подобным. В ответ на личный вопрос Шэрон рассмеялась и заявила, что поведала много чего.

Шэрон также добавила, что в начале своей карьеры не имела никакой защиты. О ней никто не заботился, поэтому необходимо было учиться бороться с любыми невзгодами самостоятельно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:08
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