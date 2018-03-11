«Билайн» в случае покупки Huawei или Honor дарит планшет

В действующих салонах сотовой связи при оформлении покупки устройства Huawei P Smart либо Nova 2i выдадут планшет версии Huawei T3 7 на 16 гигабайт. Всем новым владельцам версии Honor 6C Pro организаторами акции приготовлены фитнес-браслеты Honor Band 3, а владельцам модели Honor 6A – монопод AF11. Вице-президентом компании «ВымпелКом» Марек Слачик отмечается, что большим спросом в РФ пользуются изобретения Huawei и Honor, которые используют самые передовые технологии. Эта совместная акция должна в итоге привлечь внимание пользователей к брендам, дать шанс на развитие.На территории Российской Федерации в прошедшем году купили на 121 процент больше смартфонов известных производителей Huawei/Honor.