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«Билайн» в случае покупки Huawei или Honor дарит планшет

Компания «Билайн» объявила касательно начала акции «Купи смартфон». Все люди, ставшие обладателями устройств Huawei либо Honor, в подарок получат современный планшет. Ценные призы можно будет получить до тридцатого июня.

«Билайн» в случае покупки Huawei или Honor дарит планшет

В действующих салонах сотовой связи при оформлении покупки устройства Huawei P Smart либо Nova 2i выдадут планшет версии Huawei T3 7 на 16 гигабайт. Всем новым владельцам версии Honor 6C Pro организаторами акции приготовлены фитнес-браслеты Honor Band 3, а владельцам модели Honor 6A – монопод AF11. Вице-президентом компании «ВымпелКом» Марек Слачик отмечается, что большим спросом в РФ пользуются изобретения Huawei и Honor, которые используют самые передовые технологии. Эта совместная акция должна в итоге привлечь внимание пользователей к брендам, дать шанс на развитие.

На территории Российской Федерации в прошедшем году купили на 121 процент больше смартфонов известных производителей Huawei/Honor.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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