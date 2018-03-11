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Регина Тодоренко похвалила свой внешний вид в Instagram

Ведущая решила опубликовать в Instagram новый пост, в котором похвалила свой внешний вид. Поклонники неоднозначно отнеслись к сообщению Регины Тодоренко и посчитали его шуткой.

Знаменитость отметила, что очень любит свои стройные ноги, а также гордится большими ягодицами, доставшимися ей по наследству от прабабушки, которая была польской еврейкой. Регина Тодоренко не забыла о волосах, требующих большого ухода, но подписчики не заметили вышеперечисленных достоинств на снимках.

Регина Тодоренко похвалила свой внешний вид в Instagram


Пользователи сетей не восприняли информацию серьезно, но с удовольствием стали писать о своих изюминках после предложения звезды. Некоторые фанаты нервно смеялись, читая их комментарии, потому что, все уделили внимание внешней красоте, забыв о внутренних аналогах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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