Fortnite Battle Royale войдет в состав игр для мобильных устройств

Как указано в последних сообщениях компании-разработчика компьютерных игр - Epic Games, планируется скорый выпуск Fortnite Battle Royale для мобильных устройств на ОС iOS и Android.Особых отличий новой версии от программ для приставок и персональных компьютеров не будет. Используя возможности компании Sony, удалось объединить усилия и возможности геймеров при достижении общих поставленных целей. Это не относится к владельцам консолей Xbox One. Для Fortnite Battle Royale организована система общего прогресса, чтобы использовать возможности мобильного варианта версии игры, необходимо наличие стабильного соединения с Сетью, так же, потребуется аппарат не старее iPhone 6s, а платформа ОС - iOS 11 или новее.В начале марта начнутся тестовые запуски новой версии игры на смартфонах с iOS. А уже через несколько месяцев, стартуют тесты для телефонов на базе Android. В Epic Games начали сбор предварительных заказов. В сервисе Twitch Fortnite Battle Royale позиционируется, как самая популярная, причем опережаются ближайшие конкуренты, в том числе легендарная League of Legends, долгий период удерживающая лидерство.