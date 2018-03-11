АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Fortnite Battle Royale войдет в состав игр для мобильных устройств

Как указано в последних сообщениях компании-разработчика компьютерных игр - Epic Games, планируется скорый выпуск Fortnite Battle Royale для мобильных устройств на ОС iOS и Android.

Особых отличий новой версии от программ для приставок и персональных компьютеров не будет. Используя возможности компании Sony, удалось объединить усилия и возможности геймеров при достижении общих поставленных целей. Это не относится к владельцам консолей Xbox One. Для Fortnite Battle Royale организована система общего прогресса, чтобы использовать возможности мобильного варианта версии игры, необходимо наличие стабильного соединения с Сетью, так же, потребуется аппарат не старее iPhone 6s, а платформа ОС - iOS 11 или новее.
Fortnite Battle Royale войдет в состав игр для мобильных устройств


В начале марта начнутся тестовые запуски новой версии игры на смартфонах с iOS. А уже через несколько месяцев, стартуют тесты для телефонов на базе Android. В Epic Games начали сбор предварительных заказов. В сервисе Twitch Fortnite Battle Royale позиционируется, как самая популярная, причем опережаются ближайшие конкуренты, в том числе легендарная League of Legends, долгий период удерживающая лидерство.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в
Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»
В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с
Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался
Воронежская модель Диана Лихачева порадовала
Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт
Путин назвал причину гибели подводной лодки
В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного
Поклонники были озадачены содержимым холодильника
Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в
Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в
Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на
Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex
СМИ: Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет
Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане
В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и
Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе
Владимир Путин рассказал, чего он не простит
Доработка истребителя МиГ-31 осуществлялась
Сын Дэвида Боуи поделился с журналистами, что
Группа туристов на перевале Дятлова могла
Первый электрокар бренда MINI - Cooper E проходит
В Красном Кресте назвали четыре основных навыка
Известен список смартфонов Meizu, которые
В России снизились цены на iPhone 8
Doogee анонсировала защищенный смартфон S60 Lite
Жена Мота оставила маленького сына и улетела в
Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и
Новый Samsung Internet Browser для
Кети Топурия является настоящей фанаткой
Просмотреть все новости