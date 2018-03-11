Дарья Пынзарь показала, как нужно правильно есть раков

На своей страничке в микроблоге бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала ведио, в котором рассказала, а главное показала, как нужно правильно есть раков.«Как же тут круто! Банька огонь, настроение тоже, а ещё в этом видео я расскажу, как я ем раков», - поделилась Дарья в минутном видеоролике, в котором она не только показала, но и рассказала, как разделывать раков и какие части пригодны для пищи, так же она показала обустроенную парилку и баню, нагретую в ожидании клиентов.К слову, Даша и Сергей довольно частые гости этого загородного клуба, который расположился в природной зоне. Обычно они приезжают сюда с двумя сыновьями.Но в этот раз родители отправились отдохнуть без детворы, так как те в данное время находятся в Турции в курортном городке Алания, расположенном на берегу Средиземного моря, куда родители отправятся в скором времени.