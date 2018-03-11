Жителя Ростова после приобретения квартиры в новострое атаковали клопы

Пострадавший человек показал ролик, на котором запечатлел насекомых, заполонивших весь дом. Он попросил у пользователей сетей советы по борьбе с таким ужасом, а также предположил, что клопы могли попасть сюда вместе с новыми жильцами дома. Горожане посочувствовали пострадавшей особе, но их рекомендации просто шокировали соотечественника.Люди отметили, что такое огромное количество насекомых невозможно уничтожить обычными методами, так что придется менять жилье или выкинуть из него все вещи. Затем нужно сделать новый ремонт, а перед этим травить особей.