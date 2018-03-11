В Украине стали популярнее полностью электрические автомобили

В частность, с начала 2018 года украинскими автолюбителями было приобретено 482 электромобиля, только в феврале было продано 294 единицы. Как отмечаю эксперты, больше всего украинцев интересуют электрокары с пробегом, которые привозят из ЕС.Отмечается, что в Украине снизился спрос на новые электрокары на 12 процентов, в то время как на подержанные электромобили спрос увеличился на 82 процента. При этом лидером данного сегмента является Nissan Leaf с продажами в 346 машин.Второе место по продажам электромобилей на украинском рынке занимает BMW i3, а на третьей позиции Tesla Model S. Далее по популярности идут такие модели как Chevrolet Bolt, Hyundai Ioniq и Tesla Model X.