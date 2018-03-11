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Анастасия Квитко восхитила фанатов фигурой в мини-бикини

Отечественная модель Анастасия Квитко в рамках Instagram обнародовала новые публикации. «Русская Кардашьян» поразила фолловеров своими формами в мини-бикини.

Анастасия Квитко восхитила фанатов фигурой в мини-бикини

В своём микроблоге Instagram Анастасии Квитко выложила снимки из новой фотоссесии. На фото модель изображена в нижнем белье белого цвета. Прежде всего, фанаты смогли снова восхититься выдающейся фигурой знаменитости. Ягодицы и грудь девушки на общем фоне заметно выделяются, на что она всегда делает ставку. Знаменитость утверждает, что её формы – хорошая наследственность и результат упорных тренировок в спортзале.

В аккаунте двадцатитрехлетней манекенщицы мужская часть фолловеров от новой коллекции публикаций просто в восторге, о чём они написали в комментариях к посту. Одно из фото, в течение тринадцати часов с момента публикации, смогло собрать свыше 131 отметки «Мне нравится» и около одной тысячи восторженных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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