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Анна Хилькевич призналась, что ненавидит песню, которую дочь слушает целыми днями

Прославленная российская актриса Анна Хилькевич рассказала, почему ненавидит музыкальные группы Quest Pistols Show и Open Kids, а также их супер-хит.

Анна опубликовала в Instagram пост, в котором объяснила суть проблемы. Как оказалось, именитые поп-группы с Украины Quest Pistols Show и Open Kids объединились для создания совместного трека под названием "Круче всех". Песня получилась танцевальной, зажигательной, живой, да и клип сделан в лучших традициях молодёжного стиля, поэтому не удивляет то громадное количество людей, которые наслаждаются данным творением.

Анна Хилькевич призналась, что ненавидит песню, которую дочь слушает целыми днями

Без ума от хита украинских артистов и маленькая дочь Хилькевич Арианна, которая каждый день слушает её много-много раз. Анне уже сильно надоела композиция, но запретить ребёнку не слушать не может, поэтому в душе образовалась неуправляемая ненависть к исполнителям.

Подписчики прониклись небольшой трудностью актрисы и порекомендовали ей отвлечь ребёнка какими-то другими занятиям, благо девочке всего два с половиной года, а в этом возрасте дети без труда переключаются с одного дела на другое. Кстати, некоторые пишут, что их дети также просят поставить им клип на песню "Круче всех".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:20
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