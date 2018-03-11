Анна Хилькевич призналась, что ненавидит песню, которую дочь слушает целыми днями

Анна опубликовала в Instagram пост, в котором объяснила суть проблемы. Как оказалось, именитые поп-группы с Украины Quest Pistols Show и Open Kids объединились для создания совместного трека под названием "Круче всех". Песня получилась танцевальной, зажигательной, живой, да и клип сделан в лучших традициях молодёжного стиля, поэтому не удивляет то громадное количество людей, которые наслаждаются данным творением.Без ума от хита украинских артистов и маленькая дочь Хилькевич Арианна, которая каждый день слушает её много-много раз. Анне уже сильно надоела композиция, но запретить ребёнку не слушать не может, поэтому в душе образовалась неуправляемая ненависть к исполнителям.Подписчики прониклись небольшой трудностью актрисы и порекомендовали ей отвлечь ребёнка какими-то другими занятиям, благо девочке всего два с половиной года, а в этом возрасте дети без труда переключаются с одного дела на другое. Кстати, некоторые пишут, что их дети также просят поставить им клип на песню "Круче всех".