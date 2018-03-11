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Памела Андерсон уверена, что Томми Ли серьёзно болен

Голливудская модель Памела Андерсон призналась, что считает больным своего бывшего мужа Томми Ли, не так давно подравшегося с их сыном Брэндоном.

Своё мнение о схватке отца и сына американская актриса рассказала в письме, опубликованном в Сети. В нём Памела уверила, что у Ли проблемы со здоровьем.

Памела Андерсон уверена, что Томми Ли серьёзно болен

50-летняя знаменитость также написала, что Брэндон пытался помочь Томми, однако сделать это ему так и не удалось.

"Мой сынок побоялся за себя и оборонялся. И никому не известно, сколько страданий мы познали из-за Томи Ли. Он серьёзно болен. Об этом говорят его унизительные поступки. Он не может контролировать себя. Так отцы себя не ведут, но это и не удивляет в случае с ним. Алкоголь вызывает демонов", - заявила Памела.

55-летний экс-барабанщик Motley Crue ответил своей бывшей супруге в интервью для TMZ. По словам музыканта, алкогольной зависимости у него нет, и со здоровьем проблем он не имеет.

"Мои отпрыски страдали от меня, когда я был пьян? Никогда. И моя новая вторая половинка не употребляет ничего. Я радуюсь жизни и веселюсь. Люблю посмеяться, но не все понимают моего юмора. Мне просто нужны были извинения от сына", - объяснил Томми.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:02
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