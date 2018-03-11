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Эксперты: Стол виртуального воздушного хоккея от Sony – взгляд в будущее дополненной реальности

На этой неделе на SXSW в Остине Sony представила одну из разработок дополнительной реальности – «настольную» воздушную хоккейную игру, разработанную в этом году специально для Wow Factory.
Эксперты: Стол виртуального воздушного хоккея от Sony – взгляд в будущее дополненной реальности


В игре задействована физическая хоккейная шайба и три физические клюшки, круглый стол использует два новых визуальных датчика IMX382 от Sony, задача которых заключается в обнаружении и отслеживании объектов, движущихся со скоростью до 1000 кадров в секунду. Один датчик расположен над столом, его цель – отслеживать шайбу, а другой – под ним, он контролирует движение клюшек игроков. Проектор накладывает интерфейс игры и виртуальные шайбы на поверхность стола.

Подобная установка датчика схожа с той, что содержится в экспериментальных проекторах Sony. Компания превращает настольные компьютеры в сенсорные экраны и создает интерактивное программное обеспечение, которое накладывается на физические реквизиты.

AR программное обеспечение Sony позволяет реальной хоккейной шайбе взаимодействовать с виртуальными, поскольку датчики изображения отслеживают движения рук и клюшек во взаимодействии с объектами на столе. Таким образом, виртуальные шайбы поддаются воздействию реальных клюшек, и даже отскакивают от физической шайбы, что смотрится довольно-таки реалистично.

Сама игра хаотична, все три игрока одновременно защищают собственную цель и идут в наступление против противников. Разработка не будет коммерческим продуктом, Sony была намерена лишь показать, как с помощью дисплея и сенсорных технологий можно достичь новой формы AR.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:53
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