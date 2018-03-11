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Анджелина Джоли призналась, что всё время находится в напряжении

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в недавнем интервью призналась, что всё время испытывает большое напряжение и почти не отдыхает. Звезда после разрыва отношений с Брэдом Питтом отыскала утешение в работе и своих детях.

Анджелина Джоли призналась, что всё время находится в напряжении

Сорокадвухлетняя Анджелина Джоли, являющаяся актрисой и матерью шестерых детей, призналась, что после громкого и скандального развода постоянно занята, в чём она находит настоящее удовольствие. На вопрос журналистов, как она расслабляется, Анджелина ответила, что на самом деле она никогда не расслабляется. По словам Джоли, её сводит с ума, когда друзья предлагают ей расслабиться.

По мнению актрисы, в принципе многие мамы не имеют времени на отдых и от этого они получают настоящее удовольствие и счастье. На вопрос касательно воспитания её детей, голливудская звезда сказала, что учит своих чад ценить других людей. По мнению Анджелины Джоли, все плохие вещи связаны с отсутствием эмпатии и эгоизмом.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:19
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