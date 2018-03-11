В сети появились тизеры виртуального суперкара Vision Gran Turismo

Как стало известно, новый автомобиль станет дополнением к серии Vision GT. К тому же концепт вряд ли будет основан на какой-либо реальной модели Audi, но если получше приглядеться, то можно уловить сходство с R8.Если рассматривать машину сбоку, то в глаза бросается высокое антикрыло, а так как купе спортивное, то кузов автомобиля расположен низко к земле. На тизерах Gran Turismo Sport поставлен на большие колёса и оснащён передним сплиттером и задним диффузором, а также логотипы quattro указывают на наличие полноприводной системы.Официальная презентация Vision Gran Turismo ожидается 9 апреля. Стоит отметить, что такие конкуренты, как McLaren, Mercedes, Bugatti и Hyundai уже имеют привлекательные виртуальные суперкары.