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В сети появились тизеры виртуального суперкара Vision Gran Turismo

Компания Audi выложила в сеть тизеры виртуального суперкара Vision Gran Turismo. Тизерные изображения автомобиля появились накануне на Facebook, оно даёт ориентировочное представление о том, чего стоит ожидать.

В сети появились тизеры виртуального суперкара Vision Gran Turismo


Как стало известно, новый автомобиль станет дополнением к серии Vision GT. К тому же концепт вряд ли будет основан на какой-либо реальной модели Audi, но если получше приглядеться, то можно уловить сходство с R8.

Если рассматривать машину сбоку, то в глаза бросается высокое антикрыло, а так как купе спортивное, то кузов автомобиля расположен низко к земле. На тизерах Gran Turismo Sport поставлен на большие колёса и оснащён передним сплиттером и задним диффузором, а также логотипы quattro указывают на наличие полноприводной системы.

Официальная презентация Vision Gran Turismo ожидается 9 апреля. Стоит отметить, что такие конкуренты, как McLaren, Mercedes, Bugatti и Hyundai уже имеют привлекательные виртуальные суперкары.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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