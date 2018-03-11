Пятилетняя дочь Примадонны и Максима Галкина заговорила на французском языке

В новом ролике пятилетняя Лиза изучает вместе с репетитором французский язык. Как заметили поклонники Галкина, у его дочери это выходит крайне хорошо. В адрес талантливой француженки фанаты шоумена написали множество положительных комментариев. Подписчики просто в восхищении от способностей Лизы к изучению иностранных языков, а также сделали вывод, что девочка умеет быстро схватывать. Ролик за восемнадцать часов собрал более 1,5 миллиона лайков.Звездное семейство серьезно занимается образованием детей. Их чада ходят в специальный детсад, в котором изучают иностранные языки, учатся играть на различных музыкальных инструментах и танцевать. Также в учебном заведении обучаются хоровому пению и балету, при этом играют в спектаклях на французском и английском языках.