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В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время изучения местности

Американцы из Бостона знали о существовании внеземных кораблей с 17 века, потому что часто видели их над городом. Сейчас водители сняли на видео НЛО во время изучения местности.

В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время изучения местности


Инцидент произошел в Силиконовой долине, где часто бывают различные аномальные события, которые люди считают разработками ученых. В этот раз американцы ехали по трассе во время метели и заметили странный объект, скрывающийся за деревьями на территории леса. Он медленно двигался и внимательно рассматривал окрестности, давая возможность невольным свидетелям события запечатлеть себя на камеру.



Водители сразу поняли, что это не может быть обычный воздушный транспорт, да и машины в такую погоду не будут находиться в данном месте. При рассмотрении записи можно увидеть настоящий НЛО, имеющий интересную конструкцию и иллюминаторы. Пока исследователи не прокомментировали такое событие.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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