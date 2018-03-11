В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время изучения местности

Инцидент произошел в Силиконовой долине, где часто бывают различные аномальные события, которые люди считают разработками ученых. В этот раз американцы ехали по трассе во время метели и заметили странный объект, скрывающийся за деревьями на территории леса. Он медленно двигался и внимательно рассматривал окрестности, давая возможность невольным свидетелям события запечатлеть себя на камеру.Водители сразу поняли, что это не может быть обычный воздушный транспорт, да и машины в такую погоду не будут находиться в данном месте. При рассмотрении записи можно увидеть настоящий НЛО, имеющий интересную конструкцию и иллюминаторы. Пока исследователи не прокомментировали такое событие.