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Антигистаминные препараты становятся виновниками мужского бесплодия – Ученые

Бразильские ученые выяснили, что антигистаминные препараты становятся виновниками мужского бесплодия. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Данные лекарства часто выписываются медиками для лечения аллергических реакций, однако они негативно отражаются на фертильности. Во время опытов специалисты изучили работы, написанные на протяжении 40 лет, которые были посвящены данной теме. Там были описаны симптомы влияния различных препаратов на организм животных.

Антигистаминные препараты становятся виновниками мужского бесплодия – Ученые


В данном случае, длительный прием веществ нарушает форму сперматозоидов, после чего снижается их количество и активность. Даже после прекращения употребления лекарств, процесс восстановления проходит длительное время из-за нарушенной выработки гормона.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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