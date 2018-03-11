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МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав с первым встречным

Певица МакSим, которая известна своей любовью к контактам с поклонниками на концертах, не прошла стороной свою привычку и несколько дней назад в Кирове, вызвав на танец молодого человека.

Парень по имени Максим, отпраздновавший день рождения 8 марта, оказался на площадке для выступлений совершенно случайно. Марина Максимова позвала первого попавшегося ей на глаза зрителя.

МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав с первым встречным

Фанат и артистка не просто пообщались, но и станцевали под хит последней. К слову, посетить Кирова МакSим решила, чтобы поздравить девушек этого города с праздником. Но шоу состоялось 7 марта.

В ходе выступления Максимова призвала представительниц прекрасного пола взять всё в свои руки, объявив "белый танец". А чтобы как-то начать это действие, поп-звезда вызвала зрителя на сцену и закружила с ним. Только потом она узнала, что 8 марта у него день рождения, а зовут его Максим.

МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав с первым встречным

Почитатель МакSим долго не мог прийти в себя, так как был в приятном шоке от танца с кумиром. Максим признался, что давно мечтал встретиться со своей любимой певицей, песни которой слушает с 2007 года, в таком формате.

В Кирове Максимова всегда пользовалась большой популярностью, в связи с чем, вероятно, и выбрала для поздравления с женским праздником именно этот город.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:59
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