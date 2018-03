Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале текущего года

Специалистами отбрасываются компакт-модификации устройств, большие удобства, объясняя наличием крупного удобного дисплея. Отмечается наличие у современной камеры оптического зума, более ёмкого аккумулятора, автономности по сравнению с компакт-версиями серии SE. Устройство iPhone 7 Plus назвали золотой серединой. У данной версии имеются практически все преимущества модели iPhone 8 Plus. Между тем стоимость устройства на 128 ГБ достигает 61 000 рублей.В свою очередь прогноз актуальности iPhone 7 Plus составил около трёх/четырёх лет. На протяжении данного периода это устройство сможет справляться с многими важными задачами, при этом не требуя для себя замены.