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Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале текущего года

Эксперты советую приобретать устройства iPhone 7 Plus уже в начале этого года. На официальном сайте компании Apple сегодня представили восемь моделей современных смартфонов. Но указанный вариант оказался самым рекомендуемым по ряду определённых причин.

Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале текущего года

Специалистами отбрасываются компакт-модификации устройств, большие удобства, объясняя наличием крупного удобного дисплея. Отмечается наличие у современной камеры оптического зума, более ёмкого аккумулятора, автономности по сравнению с компакт-версиями серии SE. Устройство iPhone 7 Plus назвали золотой серединой. У данной версии имеются практически все преимущества модели iPhone 8 Plus. Между тем стоимость устройства на 128 ГБ достигает 61 000 рублей.

В свою очередь прогноз актуальности iPhone 7 Plus составил около трёх/четырёх лет. На протяжении данного периода это устройство сможет справляться с многими важными задачами, при этом не требуя для себя замены.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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