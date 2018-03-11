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Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и прически

Известная российская модель и жена футболиста Мария Погребняк решила обучить своих сыновей, как правильно делать причёску и наносить макияж.

В семье Павла и Марии Погребняк родились уже трое сыновей, в которых родители души не чают. В Instagram молодой мамы ранее появилось видео, в котором учит мальчиков готовить, а на этот раз знаменитость учит другим, как ей кажется, весьма полезным для мужчины вещам.

Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и прически

Мальчики выступили в роли начинающих стилистов, поработав над образом своей матери. Один из сыновей создавал прическу, а двое других - мейкап. Старались, но из-за своей неопытности не смогли сделать всё по первому разряду. Впрочем, это тот случай, когда процесс приятнее и важнее результата, поэтому мама с детьми приятно провели время вместе и повеселились. В конце видео Мария пошутила, сказав, чтобы народ запоминал лица мальчиков, а то есть опасность в будущем попасть в их кресло и пострадать так, как пострадала она.

Повеселились также и подписчики, хотя некоторые пожурили Марию, считая, что не стоит мальчиков подключать к подобным глупостям, так как не мужское это вовсе дело - красить лицо и делать прически.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:46
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