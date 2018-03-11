Гражданская супруга Сосо Павлиашвили отказалась идти в загс даже через 18 лет

В 2014 году на юбилейном концерте Сосо стоя на колене, преподнес своей возлюбленной коробочку с кольцом. Как выяснилось позже, Павлиашвили и Ирина Патлах до сих пор живут в гражданском браке. Певец с грустью подметил, что женщина отказалась идти в ЗАГС. Супруги, действительно, многое пережили. В Тбилиси в 2013 году против певца было возбуждено уголовное дело. Павлиашвили обвиняли в заказном убийстве грузинского бизнесмена. Однако позже обвинения были опровергнуты. После этих событий Сосо вывез из Грузии своих пожилых родителей и сестру Эку.Мама Ирины крайне довольна зятем. Женщина в рамках шоу Андрея Малахова поведала, что у неё «еврейский муж» и она всегда считала, что они самые лучшие отцы и мужья. Но на примере Павлиашвили она осознала, что мужчины из Кавказа тоже прекрасные семьянины.