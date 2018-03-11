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Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается кошачьим кормом

В Instagram Настасьи Самбурской появилась фотография, породившая обидные шутки в её адрес, а логичные объяснения российской актрисы положение не улучшают.

Фотография была сделана сразу же после одного из спектаклей, в котором принимала участие Настасья. Девушка позирует с несколькими букетами цветов и парой упаковок с кошачьим кормом. Именно "Вискас" привлёк особое внимание интернет-пользователей, следящих за активностью звезды "Универа" в соцсетях.

Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается кошачьим кормом

"Большое спасибо! Чудесный зал, чудесный улов. И про котят не забыли, принесли корм", - указала Самбурская в описании.

Только хейтерам нужно совсем другое: пропустив мимо глаз объяснение Настасьи, они принялись смеяться, придумывая небылицы о том, что у актрисы якобы появилась новая диета на основе кошачьего корма. Но даже представители фанатской базы отметили, что питомцев лучше кормить более натурной едой.

Не обошли фолловеры стороной пышную прическу Настасьи, выразив радость, что она снова начала отращивать волосы, что ей, по их мнению, намного лучше подходит, чем стрижка под мальчика.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:07
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