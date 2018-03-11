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Британская королева Елизавета II поразила общество прекрасным нарядом на приеме в Виндзорском дворце

Британская королева, несмотря на преклонный возраст, поразила общество своим прекрасным нарядом в Виндзорском замке. На прием к Елизавете II был приглашен имам мусульманской общины Ага-хан IV, отметивший свое 60-летие в кругу членов династии.

Снимки были опубликованы в сетях, а пользователи были восхищены внешним видом главы королевского дома. Вместо традиционного классического наряда со шляпкой на королеве было надето длинное платье золотисто-розового цвета, дополненное серебряным колье и сумочкой от Launer London.

Британская королева Елизавета II поразила общество прекрасным нарядом на приеме в Виндзорском дворце


Также на вечер были приглашены принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер вместе с другими герцогинями и принцессами, но женщины не смогли затмить главную героиню торжества. Поклонники отметили, что Елизавета II выглядела ослепительно и эффектно выделялась на фоне остальных гостей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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