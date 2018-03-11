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Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4 000 мАч

Смартфон версии Huawei Y9 текущего года выпуска оснащается четырьмя камерами, а также аккумуляторной батареей емкостью на 4 000 мАч.

Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4 000 мАч

Новое устройство получило дисплей FullView, обладающий диагональю на 5,93 дюйма. Первыми новинку могут приобрести жители Таиланда. В Huawei Y9 передняя панель выполнена из стекла, а задняя изготовлена из металла. Вокруг полноэкранного дисплея имеются небольшие вставки снизу и сверху. Сканер отпечатков пальцев размещается сзади. Устройство получило процессор Kirin 659. ПЗУ составляет 32 ГБ, ОЗУ - 3 ГБ. Селфишот наделили двумя матрицами на 13, а также 2 Mp. Основная камера имеет модули на 16/2 Mp. Смартфон оснащается АКБ на 4 000 мАч, а также аудиопортом на 3,5 мм.

Для гаджета оболочка EMUI создана на базе Android Oreo 8.0. Версию Huawei Y9 поставляют в черном, голубом, золотом корпусе. Представители компании-производителя пока не назвали стоимость данного устройства, а также дату начала продаж.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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