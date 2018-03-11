Британский 16-летний подросток стал самым высоким мальчиком на планете

Родители рассказали журналистам, что это началось в 9-летнем возрасте, а сейчас многие люди останавливают его на улице, чтобы сделать селфи. Ребенок стал членом баскетбольной команды и проводит время на тренировках, после чего впервые выступит на матче в Литве. Сейчас все колледжи, имеющие такое спортивное направление, мечтают заполучить их сына, а также Брэндон сам мечтает стать баскетболистом.Покупка одежды достаточно проблематична, потому что не всегда удается найти подходящий размер. Ребенок стесняется своего роста, а потому старается меньше общаться с людьми. Ученые пока не могут пояснить причину такого генетического фактора, потому что тесты не выявили в организме мальчика опасных недугов.