АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Британский 16-летний подросток стал самым высоким мальчиком на планете

Британский 16-летний подросток из графства Суффолк стал самым высоким мальчиком на планете. Сейчас рост Брэндона Маршалла 2 метра и 24 сантиметра, но в будущем показатели увеличатся.

Родители рассказали журналистам, что это началось в 9-летнем возрасте, а сейчас многие люди останавливают его на улице, чтобы сделать селфи. Ребенок стал членом баскетбольной команды и проводит время на тренировках, после чего впервые выступит на матче в Литве. Сейчас все колледжи, имеющие такое спортивное направление, мечтают заполучить их сына, а также Брэндон сам мечтает стать баскетболистом.

Британский 16-летний подросток стал самым высоким мальчиком на планете


Покупка одежды достаточно проблематична, потому что не всегда удается найти подходящий размер. Ребенок стесняется своего роста, а потому старается меньше общаться с людьми. Ученые пока не могут пояснить причину такого генетического фактора, потому что тесты не выявили в организме мальчика опасных недугов.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологами анонсирован список самых «страшных»
Виталий Гогунский поведал, что на имя своей
Гость из 2118 года озвучил журналистам главные
Пользователи Сети раскритиковали Курбана Омарова
Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит
Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле
Ученый Митио Каку предупредил человечество о
Рианна стала самой популярной певицей на Apple
В сетях опубликовано новое видео перехвата НЛО
Новости и слухи «Дом-2»: Степан Меньщиков
В интернете опубликовали скриншот новой поисковой
В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время
Анастасия Решетова опубликовала совместный
Гражданская супруга Сосо Павлиашвили отказалась
Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней
Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4
Антигистаминные препараты становятся виновниками
Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался
Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами
Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни
Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре
Британская королева Елизавета II поразила
Британский 16-летний подросток стал самым высоким
Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото
Екатерина Варнава разделась для нового образа
Глава HTC рассказал о новейшем дизайне мобильных
Сотрудничество Google и Nintendo позволило
Виктории Боне досталось за резкий комментарий в
Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun
Просмотреть все новости