Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни Людмилы Гурченко

Популярный актёр поведал, от чего скончалась любимица публики, а также его близкая подруга Людмила Гурченко. Артист написал новую книгу, которая получила наименование «В промежутках между». По словам Ширвиндта, данное произведение посвящено его ученикам, коллегам и друзьям, среди которых знаменитые люди – актеры, режиссеры и сатирики.Сам художественный руководитель театра Сатиры сообщил, что Людмила Гурченко стареть не хотела и не могла. Было акцентировано на то, что у выдающейся отечественной актрисы талия была постоянно 17-26 сантиметров. По словам руководителя театра, когда артистка поняла, что начала стареть, она не могла с этим смериться, и в итоге умерла.