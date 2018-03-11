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Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни Людмилы Гурченко

Александр Ширвиндт, являющийся артистом разговорного жанра, поведал тайну смерти знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Художественный руководитель московского театра Сатиры в рамках ТВ дал интервью.

Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни Людмилы Гурченко

Популярный актёр поведал, от чего скончалась любимица публики, а также его близкая подруга Людмила Гурченко. Артист написал новую книгу, которая получила наименование «В промежутках между». По словам Ширвиндта, данное произведение посвящено его ученикам, коллегам и друзьям, среди которых знаменитые люди – актеры, режиссеры и сатирики.

Сам художественный руководитель театра Сатиры сообщил, что Людмила Гурченко стареть не хотела и не могла. Было акцентировано на то, что у выдающейся отечественной актрисы талия была постоянно 17-26 сантиметров. По словам руководителя театра, когда артистка поняла, что начала стареть, она не могла с этим смериться, и в итоге умерла.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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