Психологи: Соцсети сделали секс редким, а также некачественным

Исследователи отмечают, что социальные сети, а также контент, размещенный в интернете, наносит большой вред сексуальным отношениям между женщиной и мужчиной. Партнеры стали реже заниматься сексом. При этом требовательность к партнёру во время полового акта возросла. По словам учёных-сексологов виной всему является активность мужчин в соцсетях, где много внимания уделяется размещению эротических фото, наличию контента с порнографией. Вследствие этого мужчины часто требовать начали воплощения увиденного от женщин. Но это не всегда возможно.По словам психологов, влюбленные до появления интернета имели более искренний секс непосредственно с живыми эмоциями. Эксперты призывают для сохранения отношений находить компромисс, не требуя невозможного в сексе.