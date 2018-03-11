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Психологи: Соцсети сделали секс редким, а также некачественным

Британские ученые заявили касательно серьёзного влияния соцсетей на половые отношения. Психологи сделали вывод, что секс стал некачественным, а также редким.

Психологи: Соцсети сделали секс редким, а также некачественным

Исследователи отмечают, что социальные сети, а также контент, размещенный в интернете, наносит большой вред сексуальным отношениям между женщиной и мужчиной. Партнеры стали реже заниматься сексом. При этом требовательность к партнёру во время полового акта возросла. По словам учёных-сексологов виной всему является активность мужчин в соцсетях, где много внимания уделяется размещению эротических фото, наличию контента с порнографией. Вследствие этого мужчины часто требовать начали воплощения увиденного от женщин. Но это не всегда возможно.

По словам психологов, влюбленные до появления интернета имели более искренний секс непосредственно с живыми эмоциями. Эксперты призывают для сохранения отношений находить компромисс, не требуя невозможного в сексе.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:26
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