Любовь Толкалина лечит недуг песнями Бориса Гребенщикова и цветами

Она призналась, что во время высокой температуры шепотом пела его хит “Не трать время”, после чего переживала за свой голос и решила послать ежедневное сообщение в космос. Подписчики давно заподозрили артистку в отношениях с музыкантом, после того, как стали замечать совместные фото звезд в сетях. Сама знаменитость отрицает такую информацию, но во время болезни решила легонько “побить” себя по лицу тюльпаном.Пользователи сетей были немного удивлены такой терапией, но пожелали Любови Толкалиной скорейшего выздоровления. Они пожелали актрисе любви и душевного тепла, которое сейчас ей нужно больше всего, после чего назвали ее сильной и прекрасной женщиной.