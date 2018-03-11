Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото

На новом фото Примадонна позирует со своими подругами на показе популярного модельера Валентина Юдашкина. Пугачева на снимках выглядит счастливой и сияющей, что и отметили её многочисленнее фолловеры. Также подписчики похвалили наряд певицы, в котором она пришла на показ. Артистка наконец-то отошла от total black, при этом порадовала общественность светлым образом — в белых сапогах и белом платье.Неделю назад Алла с большой компанией отмечала День желтых цветов. Друзья Примадонны собралась в караоке поп-короля Филиппа Киркорова, где они пели и танцевали. Звездой вечеринки стала Пугачева, которая в честь мероприятия нарядилась в шляпу из листьев и цветочное платье. За свой свежий и нежный весенний образ Алла Борисовна получила массу комплиментов.