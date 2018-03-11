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Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото

Поклонники Примадонны отметили, что к весне она расцвела как никогда. В рамках Instagram Алла Пугачёва обнародовала новые фотографии.

Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото

На новом фото Примадонна позирует со своими подругами на показе популярного модельера Валентина Юдашкина. Пугачева на снимках выглядит счастливой и сияющей, что и отметили её многочисленнее фолловеры. Также подписчики похвалили наряд певицы, в котором она пришла на показ. Артистка наконец-то отошла от total black, при этом порадовала общественность светлым образом — в белых сапогах и белом платье.

Неделю назад Алла с большой компанией отмечала День желтых цветов. Друзья Примадонны собралась в караоке поп-короля Филиппа Киркорова, где они пели и танцевали. Звездой вечеринки стала Пугачева, которая в честь мероприятия нарядилась в шляпу из листьев и цветочное платье. За свой свежий и нежный весенний образ Алла Борисовна получила массу комплиментов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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