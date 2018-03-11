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Анна Седокова порадовала фанатов пышным бюстом в купальнике

Певица снова вызвала волну восхищения и зависти, опубликовав в Instagram фото, сделанное на морском береге Дубая. Анна Седокова позировала перед камерой в купальнике и порадовала фанатов пышным бюстом, получив много комплиментов в свой адрес.

Исполнительница решила отдохнуть пару дней вместе со своими детьми, но некоторые подписчики немного удивлены, что ее среднюю дочь Монику редко можно увидеть в сюжетах. Сейчас она запечатлела себя на фоне океана с маленьким Гектором на руках, а люди сразу оценили великолепную фигуру артистки и аппетитные формы груди.

Анна Седокова порадовала фанатов пышным бюстом в купальнике


Анна Седокова лаконично отметила, что весь день играла с наследником и только минуту выделила для снимка, а пользователи сетей восхищались ее удивительным загаром и назвали кумира прекрасной женщиной. В последнее время мальчик тоже стал популярным в сетях благодаря интересным сюжетам многодетной матери.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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