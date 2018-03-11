Анна Седокова порадовала фанатов пышным бюстом в купальнике

Исполнительница решила отдохнуть пару дней вместе со своими детьми, но некоторые подписчики немного удивлены, что ее среднюю дочь Монику редко можно увидеть в сюжетах. Сейчас она запечатлела себя на фоне океана с маленьким Гектором на руках, а люди сразу оценили великолепную фигуру артистки и аппетитные формы груди.Анна Седокова лаконично отметила, что весь день играла с наследником и только минуту выделила для снимка, а пользователи сетей восхищались ее удивительным загаром и назвали кумира прекрасной женщиной. В последнее время мальчик тоже стал популярным в сетях благодаря интересным сюжетам многодетной матери.