Глава HTC рассказал о новейшем дизайне мобильных устройств

Шер Вонг, являющийся главой компании-производителя современных мобильных устройств, предположила, что в скором времени все мобильные устройства лишаться привычного форм-фактора. Представителем компании HTC отмечается, что новые мобильные устройства наделят абсолютно другим дизайном. Он сильно будет отличаться от смартфонов, представленных сегодня в рамках рынка гаджетов. По словам Вонг изменения в дизайне должны произойти, прежде всего, вследствие развития мобильной сети. В свою очередь новая скорость, а также качество 5G-сетей позволит компании не производить смартфоны, обладающие мощной производительностью, а также отказаться от ряда функционала устройств.Представителями компании HTC не была внесена определенная конкретика в свои предположения. Также умалчивается, как могут выглядеть в будущем новые смартфоны.