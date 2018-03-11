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Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много неискренности и лжи

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, что на сейшельской площадке «Дома-2» много неискренности и лжи.

Молодой человек опубликовал на своей страничке в микроблоге пост, в котором поделился с поклонниками наболевшим. Рома признался, как сожалеет из-за того, что на Острове любви очень много постановы.

Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много неискренности и лжи

По его словам внутри него присутствуют смешанные чувства. Иногда из-за фальши и неискренности он испытывает угнетение и напряжение. Так же он добавил, что искренне надеется, что в скором будущем все изменится и Остров любви станет настоящим Островом любви.

Что же касатся Маргариты Овсянниковой, то, по его словам, у Ромы на самом деле была с ней взаимная страсть, кураж, вот только ничего большего. Отношений с ней он не хотел и не хочет, вероятно также как и сама Марго.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:02
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