Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много неискренности и лжи

Молодой человек опубликовал на своей страничке в микроблоге пост, в котором поделился с поклонниками наболевшим. Рома признался, как сожалеет из-за того, что на Острове любви очень много постановы.По его словам внутри него присутствуют смешанные чувства. Иногда из-за фальши и неискренности он испытывает угнетение и напряжение. Так же он добавил, что искренне надеется, что в скором будущем все изменится и Остров любви станет настоящим Островом любви.Что же касатся Маргариты Овсянниковой, то, по его словам, у Ромы на самом деле была с ней взаимная страсть, кураж, вот только ничего большего. Отношений с ней он не хотел и не хочет, вероятно также как и сама Марго.