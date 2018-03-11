Поклонников разочаровал безвкусный наряд певицы Валерии

На праздничном событии было много известных гостей, а исполнительница выбрала для такого случая необычный фасон сарафана, после чего подписчики подвергли ее критике. Они не могли понять, что надела на себя Валерия, а потому назвали наряд странным и старомодным.Пользователи сетей тоже отметили, что артистка прекрасно выглядит, но этот костюм делает ее старше своих лет. Недоброжелатели назвали его пошлым и посетовали, что знаменитость теряет свой шарм, а также негативно оценили всех звезд, не произведших на них впечатления.