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Поклонников разочаровал безвкусный наряд певицы Валерии

Певица Валерия всегда была иконой стиля и моды для своих поклонников, но они устроили настоящую дискуссию после просмотра нового фото в Instagram. Звезда побывала на шоу Валентина Юдашкина, запечатлев себя в новом наряде, который разочаровал фанатов и был признан безвкусным.

На праздничном событии было много известных гостей, а исполнительница выбрала для такого случая необычный фасон сарафана, после чего подписчики подвергли ее критике. Они не могли понять, что надела на себя Валерия, а потому назвали наряд странным и старомодным.

Поклонников разочаровал безвкусный наряд певицы Валерии


Пользователи сетей тоже отметили, что артистка прекрасно выглядит, но этот костюм делает ее старше своих лет. Недоброжелатели назвали его пошлым и посетовали, что знаменитость теряет свой шарм, а также негативно оценили всех звезд, не произведших на них впечатления.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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