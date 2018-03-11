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Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с Ольгой Жариковой

Участник известной телестройки Илья Яббаров сорвал свою свадьбу с Ольгой Жариковой из-за отсутствия необходимых документов для подачи заявления в ЗАГС.

Для многих стало неожиданностью, когда Яббаров позвал Жарикову в ЗАГС. Напомним, что ребята не встречались долгое время, не признавались друг другу в любви, да и вообще не объявляли себя официально парой.

Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с Ольгой Жариковой

Однако именно Ольгу Илья решил повести в ЗАГС. Несмотря на позитивный настрой девушки, ее мечте о заключении брака с Яббаровым не суждено было сбыться. Пара не смогла подать документы на регистрацию их союза.

В этом оказался виноват сам Илья, так как не принес свидетельство о расторжении своего предыдущего брака. Было несколько вариантов решения этой проблемы, но, по всей видимости, Яббаров передумал жениться так же быстро, как и решился на это.

Стоит добавить, что Жарикова расстроилась из-за неудачного похода в ЗАГС, но ее родственники, да и сам Илья, похоже, рады такому развитию событий, так как многие из их окружения против такого союза.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:51
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