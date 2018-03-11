Сотрудничество Google и Nintendo позволило перенести Марио в Google Maps

Социальная сеть «ВКонтакте», а также корпорация Google в честь такого торжественного события добавили в свое сервисы специальные «пасхалки». В рамках приложения-навигатора Google Maps на несколько дней заменили стрелку-указатель заменили на изображение Марио. Он на карте двигается синхронно, как передвигается пользователь. Специальный указатель можно активировать, запустив приложение в рамках мобильного устройства под управлением iOS либо Android, и сделав клик по серому квадрату с вопросительным знаком в нижней части дисплея.Администрация «ВКонтакте» решила почтить популярного игрового персонажа. В мобильное приложение добавили специальную маску, которая посвящена популярному Марио. Она к изображению пользователя добавляет усы, декорации уровня игры, а также надпись «Mario Day».