Поклонники обеспокоены болезненным внешним видом Наташи Королевой

Звезда позировала на фон колеса обозрения, смотря на его высоту, однако подписчики сразу заметили, что у нее слишком бледный цвет лица. Они стали спрашивать о здоровье Наташи Королевой в своих комментариях, попросив ее не скрывать информацию от фанатов.Пользователи сетей тоже обратили внимание на уставшие глаза исполнительницы, сразу подумав о насыщенном рабочем графике, не дающем ей нормально отдохнуть. Сама артистка поблагодарили местных жителей за прекрасный прием, и поехала на гастроли в другие уголки страны.