Поклонники обеспокоены болезненным внешним видом Наташи Королевой
Певица после концерта в Краснодаре решила посетить местный парк. Наташа Королева опубликовала фото в Instagram, но поклонники были обеспокоены ее болезненным внешним видом.
Звезда позировала на фон колеса обозрения, смотря на его высоту, однако подписчики сразу заметили, что у нее слишком бледный цвет лица. Они стали спрашивать о здоровье Наташи Королевой в своих комментариях, попросив ее не скрывать информацию от фанатов.
Пользователи сетей тоже обратили внимание на уставшие глаза исполнительницы, сразу подумав о насыщенном рабочем графике, не дающем ей нормально отдохнуть. Сама артистка поблагодарили местных жителей за прекрасный прием, и поехала на гастроли в другие уголки страны.
Звезда позировала на фон колеса обозрения, смотря на его высоту, однако подписчики сразу заметили, что у нее слишком бледный цвет лица. Они стали спрашивать о здоровье Наташи Королевой в своих комментариях, попросив ее не скрывать информацию от фанатов.
Пользователи сетей тоже обратили внимание на уставшие глаза исполнительницы, сразу подумав о насыщенном рабочем графике, не дающем ей нормально отдохнуть. Сама артистка поблагодарили местных жителей за прекрасный прием, и поехала на гастроли в другие уголки страны.